Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Dilek idaresindeki 55 AAU 74 plakalı motosiklet, Yakacık Kavşağı'nda aynı yönde giden Cavit Karaman yönetimindeki 55 AEM 560 plaka otomobile arkadan çaptı. Savrulan motosiklet, Onur Tazegül'ün kullandığı 16 AIA 822 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Dilek olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Karaman ve Tazegül ise Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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