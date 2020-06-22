Son dakika haber! SİNOP Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi - Son Dakika

Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi

SİNOP'ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan Can Yılmaz (5), birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca babasına seslenerek, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen Can Yılmaz'ın canı dondurma istedi. Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi. Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğu şakaladı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' diye seslendi. Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can'dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikayet etti. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.