Son dakika haber | Sinop'ta polisten kumar baskını - Son Dakika
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Son dakika haber | Sinop'ta polisten kumar baskını

08.10.2022 10:33
Son dakika haber | Sinop'ta polisten kumar baskını

Bir son dakika haberine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 8 kişi suçüstü yakalandı, yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 8 kişi suçüstü yakalandı, yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Türkeli ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Yapılan baskında şahısların alacak verecek bilgileri, çok sayıda oyun takımı, 2 adet boş senet ve 770 TL para ele geçirildi. Kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sinop'ta polisten kumar baskını - Son Dakika

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