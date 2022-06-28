Son dakika haber... TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

28.06.2022 09:39
Son dakika haber... TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı 3 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, otomobil kağıt gibi ezildi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 tır ve 1 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında adeta kağıt gibi...

TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

3 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, otomobil kağıt gibi ezildi

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 tır ve 1 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında adeta kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı. Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y. idaresindeki 34 DNP 059 çekici plakalı ve 06 CDN 219 römorklu tır, makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki 06 CZB 239 plakalı Fiat marka otomobile ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 06 DK 5693 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, 06 CDN 219 plakalı tır ile 06 DK 5693 plakalı tır arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Y., sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Turgay Y., Rahman A. ve Hüseyin D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi! Hurdaya dönen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi! Hurdaya dönen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... TEM'de feci kaza...Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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