Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama
29.11.2020 18:53
Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz" denildi.
Haber: ANKARA, -
Son Dakika Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü Derbide ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü ismin nefis şutuyla öne geçti İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı