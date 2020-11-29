Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz" denildi.

Haber: ANKARA, -