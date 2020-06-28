Son dakika haber! Türküsu Demirel: "İnsanları hayatını merak ettiğim için oyuncu oldum diyebilirim" - Son Dakika

Son dakika haber! Türküsu Demirel: "İnsanları hayatını merak ettiğim için oyuncu oldum diyebilirim"

Son dakika haberi... Televizyon ve dizi sektörünün genç yıldızlarından Türküsu Demirel, lisede iken okul çıkışı bir yerlerde oturup saatlerce çizim yaparak insanların hayatları üzerine tahminler yaptığını belirterek, "İnsan davranışlarını incelemek ilgimi çekti.

Televizyon ve dizi sektörünün genç yıldızlarından Türküsu Demirel, lisede iken okul çıkışı bir yerlerde oturup saatlerce çizim yaparak insanların hayatları üzerine tahminler yaptığını belirterek, "İnsan davranışlarını incelemek ilgimi çekti. Merak ettiğim insanların hayatını anlamak için oyuncu oldum diyebilirim" dedi.

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2017 yılında düzenlenen 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda Istanbul Hotels & Convention Center güzeli seçildikten sonra dikkatleri üzerine toplayan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım adan Türküsu Demirel, çok yalnız bir çocukluk geçirdiğini anlattı. Lisedeyken okuldan çıkıp bir yerlere oturarak saatlerce çizim yaptığını dile getiren Demirel, "İnsanları inceler neler düşündükleri ve hayatları üzerine tahminlerde bulunurdum. İnsan davranışlarını incelemek ilgimi çekti. İnsanları anlamak için oyuncu oldum diyebilirim" şeklinde konuştu.


Oyunculukla ilgili gelen teklifleri karakterlere ve senaryoya bakarak değerlendirdiğini; farklı, görülmemiş hikayelerde yer almayı tercih ettiğini belirten Demirel, "Bence oyuncu her rolü oynamalı. Oyunculuğun gereği bu. Ama gönlümde yatan en keyif aldığım insanların kafasında yeni bir pencere açabilecek işlerdir. Ayrıca çoklu karakter bozukluğuna sahip bir karakteri anlamaya çalışmak güzel bi yolculuk olabilir" dedi.


Beyaz perdede rol almanın kendini daha özgür hissedeceği için cazip geldiğini söyleyen Türküsu Demirel, kendisini en çok etkileyen oyuncuları ise Michelle Pfeiffer, Anthony Hopkins, Marlon Brando olarak sıralayarak "Ahh Christopher Nolan beni bir keşfetse" temennisinde bulundu. - ADANA

İstanbul, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haber! Türküsu Demirel: 'İnsanları hayatını merak ettiğim için oyuncu oldum diyebilirim' - Son Dakika Magazin
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