Son dakika haber: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:03 - Kaynak: İHA
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