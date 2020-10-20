Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özel halk otobüslerinde denetim yaptı.

Hafta boyunca her gün farklı bir iş veya meslek kolunda denetimler yapacağı belirtilen Vali Arslantaş, bugünkü denetimleri özel halk otobüslerinde gerçekleştirdi.

Otogar durağından bir otobüse binen Arslantaş, otobüs şoförüne uygulanan tedbirlerle ilgili sorular yöneltti.

Arslantaş, şoförlere ve vatandaşlara, başta maske olmak üzere otobüslerdeki oturma düzeni kurallarına ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Otobüslerdeki Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının kullanımını da inceleyen Arslantaş, uygulamanın aksayan yönlerinin tespitini yaptı.

Arslantaş, otobüste yolculuk yapanlara pandemiyle mücadelede elde edilecek başarının toplumun bütün kesimlerinin duyarlılığı ile mümkün olacağını ifade etti.

Denetimlerde Arslantaş'a, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık da eşlik etti.