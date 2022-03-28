Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

28.03.2022 10:46
Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin, 500 gram toz esrar, 6 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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