Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin, 500 gram toz esrar, 6 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK