Son dakika haberi | ADANA Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin - Son Dakika

Son dakika haberi | ADANA Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin

Son dakika haberleri: Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsinMERSİN'de bir lisenin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) babası Kahraman Şahin, oğlunun bir vatan hizmeti verirken...

Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin

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MERSİN'de bir lisenin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) babası Kahraman Şahin, oğlunun bir vatan hizmeti verirken hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu belirterek, 'O hayatı boyunca milleti için çalıştı. İsminin bir okula verilmesini istiyorum' dedi.

Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin ailesi ise oğullarının vatana ve millete hizmet ederken öldüğü için şehit olduğunu bundan dolayı oturdukları mahallenin girişine büyük bir Türk bayrağı astıklarını belirtti. Baba Kahraman Şahin, oğlunun acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini onun vatanına hizmet verirken ölmesinin kendilerini gururlandığını söyledi.

'İSMİNİ GÖRÜRSEK MUTLU OLURUZ'

Oğlunun 16 yıl boyunca eğitim sektöründe devlete ve millete hizmet ettiğini belirten Kahraman Şahin, evladını hamallık yaparak büyüttüğünü ve onu kaybettiği için derin üzüntü yaşadığını kaydetti. Oğlu Ramazan'ın hafta sonu dinlemeden neredeyse her gün çalıştığını dile getiren Şahin, 'Vatan sevdalısıydı. Dezenfektan üretirken öldü. Milletini virüsten korumak adına çalışıyordu. Milli Eğitim Bakanımız da geldi ziyaretimize. Oğlumun görev başında öldüğünü ve vatana hizmet ettiğini söyledi. Biz oğlumun adının bir okulda yaşatılmasını istiyoruz. O bu ülkeyi çok seviyordu. Onun ismini bir okulda görürsek mutlu oluruz. Gurur duyuyorum onunla' diye konuştu.

Anne Tahide Şahin ise oğlunun patlamada yanarak yaralandığını öğrenince kendisinin de içinin yandığını ve onu çok özlediğini belirtti.

Ramazan Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ADANA Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin - Son Dakika
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