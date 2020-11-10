Son dakika haberi: Afganistan'da bomba yüklü araç patlatıldı : 4 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Faryab eyaletinde bomba yüklü araç patlatıldı. Almar bölgesindeki bir polis üssünün yakınlarında meydana gelen patlamada en az 4 asker hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5'i asker 15 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Çevredeki araç ve binaların büyük bir hasar gördüğü öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
- Kaynak: İHA
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