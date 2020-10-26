Son dakika haberi: Aliyev: "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu" - Son Dakika

Son dakika haberi: Aliyev: "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu"
26.10.2020 12:45
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulusa Sesleniş konuşmasında çatışmalarla ilgili son durumu değerlendirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulusa Sesleniş konuşmasında çatışmalarla ilgili son durumu değerlendirdi.
İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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