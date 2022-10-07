Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
5 Nisan Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yangın çıktığını gören mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.
Bağlar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Olay yerinde incelemede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Beyoğlu, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangının büyümeden söndürüldüğünü kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bağlar'da evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika