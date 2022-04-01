Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

01.04.2022 15:38
Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberler... Boşanma aşamasındaki karısını 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Boşanma aşamasındaki karısını 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktulün ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, "Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ay kadar tedavi gördüğümü söylüyorlar. Bu olayı hatırlamıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum." diyerek ağladı.

Söz verilen maktul Hanife Demirci'nin babası Yaşar Osmanoğlu da kızının sanıkla 2010'da evlendiğini, son 2 yıldır aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını ve kızının en son kardeşini arayıp dayanamadığını, eve dönmek istediğini söylediğini anlattı.

Baba Osmanoğlu, yanlarına taşınan kızının sanığa boşanma davası açtığını dile getirerek, "Dava açtıktan 15 gün sonra sanık, babası, kardeşi ve 'dayı' dedikleri bir kişi evimize geldi. Karşı taraf bize boşanmak için ne istediğimizi sordu. Biz de bir talebimizin olmadığını söyledik. Sonrasında sanık ve babası 'Bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız.' şeklinde ileri geri konuşmaya başladı. Sonrasında tehditler etmeye başladılar. Kızım ise sadece çocuklarının geçimini sağlayacak kadar nafaka istediğini ve başka bir şey istemediğini söyledi. Sonrasında sanık ve beraberindekiler evden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Sanığın servis şoförü olduğunu ve psikolojik testlerden geçtikten sonra bu işi yaptığını anlatan Osmanoğlu, "Bu yüzden sanığın akıl sağlığı bozuk şeklindeki ifadelerine katılmıyorum. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

"Sanık ablamı tehdit etti"

Maktulün kardeşi İzzet Osmanoğlu da ablasının boşanma davası açtıktan sonra sanık tarafının konuşmak için evlerine geldiğini belirterek, "Sanık ablama tehditler etmiştir hatta 'Ya eve geleceksin ya da mezara gideceksin, bıçaklanır bir yere atılır.' şeklinde cümleler kurmuştur. Çocuğunu okula bırakıp, ekmek alıp eve dönen ablamı canice katleden sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Tanık Tuğçe Aygül de sanık ile maktulün tartıştığını camdan gördüğünü ifade ederek, "Balkondan baktığımda ilk etapta iki erkeğin boğuştuğunu düşündüm. Sonrasında yere biri düştü. Düşenin kadın olduğunu o zaman anladım. Yere düşmesiyle sanık, kadını defalarca kez bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı." diye konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü anlatılıyor.

Sanığın, zaman zaman maktulle yaşayan çocuklarını görmeye gittiği belirtilen iddianamede, olay tarihi 11 Kasım 2021'den bir hafta önce sanık ile maktul arasında ufak çaplı tartışma çıktığı ancak aralarında husumet bulunmadığı kaydediliyor.

İddianamede, arkadaşının aracını alan sanığın suç aleti bıçakla maktulün evinin yanına gittiği, fark edilmemek için aracın arka koltuğunda beklediği anlatılarak, sanığın, çocuğu okula bırakıp tek başına evine yürürken takip ettiği maktule arkasından yanaşarak bıçakla vücudunun birçok bölgesine 21 kez vurduğu ve olay yerine gelen kişiler tarafından yakalandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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