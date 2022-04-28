Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Marmaris İçmeler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.