Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu

28.04.2022 19:24

Son dakika gelişmesine göre Marmaris İçmeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve...

Marmaris İçmeler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu

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Marmaris, İçmeler, Yangın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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