Marmaris İçmeler
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Son Dakika