Son dakika haberi | Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarından tiyatro oyunu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarından tiyatro oyunu

02.07.2022 19:41
Son dakika haberi | Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarından tiyatro oyunu

Son dakika haberi... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, "Vay Başımıza Gelenler" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, "Vay Başımıza Gelenler" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro kulübünce hazırlanan "Vay Başımıza Gelenler" adlı tek perdelik, komedi türündeki tiyatronun yönetmenliğini Onur Güler yaptı.

Sağlıkta şiddete dikkati çekmeyi de amaçlayan gösteri, seyircilerden büyük beğeni topladı.

İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan ve alkışlarla son bulan oyunun ardından Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, oyunculara, yönetmen Onur Güler'e ve Başakşehir Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Durmuş'a çiçek takdim etti.

Yiyit, kendisinin de tiyatro yönetmenliği yaptığını belirterek, "Bu tiyatro onların ilk sahne deneyimi olup, sahne tozunu yuttular bir kere. Çünkü burada bir şeyler söyleyebilmek, sahnede oyun oynayabilmek hakikaten zordur. Bunu çok da güzel başardılar. Sağlıkçılarımızı tebrik ediyorum. Yönetmen Onur Güler'i ve emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Onur Güler ise sağlıkçıların 8 ay gibi kısa bir zamanda hazırlanıp çok iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydederek, "Açık söylemek gerekirse tadı damağımızda kaldı. Onları izlerken büyük keyif aldım. Hazırlık sürecinde biraz yorulsak da bugün onları sahnede izlerken her şeyi unuttum diyebilirim. Kısa sürede önemli bir iş başardılar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarından tiyatro oyunu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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