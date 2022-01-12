İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 80 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.
Ramallah'a bağlı Celciliya Beldesi Belediye Başkanı Fuad Fattum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galgalya köyüne baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Ömer Abdulmecid Esad'ı darbederek gözaltına aldığını söyledi.
İsrail askerlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığını aktaran Fattum, köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde bulduklarını dile getirdi.
Fattum, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Esad'ın kurtarılamadığını kaydetti.
İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Batı Şeria'da İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika