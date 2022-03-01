Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar

01.03.2022 17:23
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar

Son dakika gündem haberi... Boğaziçi Üniversitesinde düzenledikleri eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

Boğaziçi Üniversitesinde düzenledikleri eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan 8 sanık, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan T.Y, medyada gördükleri kadın ölümlerini protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldığını belirterek "Eylem esnasında pet şişelerde kırmızı boyalar bulunmaktaydı. Bu boyaları yere atmaktaydık. Olay sırasında elimde pet şişe bulunmuyordu. Kimin elinde bulunduğunu hatırlamıyorum. İddianamede belirtildiği gibi pet şişeleri rektörlük binasına karşı atmadık. Rektörlük binası görevlisine herhangi bir müdahalemiz olmadı." diye konuştu.

Sanıklardan S.S, katıldığı bu eylemde elinde herhangi bir pet şişe bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak beraat kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanıkla ilgili uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin başvurusu üzerine bazı öğrenciler hakkında "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında koruma kararı alınması, 12 Kasım 2021'de protesto edilmişti.

Protesto sırasında rektörlük binasına kırmızı boya attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 öğrenci, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 sanığın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 6 ay ila 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar Devam Ediyor İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar Devam Ediyor İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar İkinci Gününde İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar İkinci Gününde

İstanbul, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Kendisini taciz eden adamı öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi, pişmanım
17:12 Sağlık çalışanları 14-15 Mart'ta grevde! "Her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz"
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement