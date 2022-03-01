Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada ara karar - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesinde düzenledikleri eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan 8 sanık, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan T.Y, medyada gördükleri kadın ölümlerini protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldığını belirterek "Eylem esnasında pet şişelerde kırmızı boyalar bulunmaktaydı. Bu boyaları yere atmaktaydık. Olay sırasında elimde pet şişe bulunmuyordu. Kimin elinde bulunduğunu hatırlamıyorum. İddianamede belirtildiği gibi pet şişeleri rektörlük binasına karşı atmadık. Rektörlük binası görevlisine herhangi bir müdahalemiz olmadı." diye konuştu.

Sanıklardan S.S, katıldığı bu eylemde elinde herhangi bir pet şişe bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak beraat kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanıkla ilgili uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin başvurusu üzerine bazı öğrenciler hakkında "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında koruma kararı alınması, 12 Kasım 2021'de protesto edilmişti.

Protesto sırasında rektörlük binasına kırmızı boya attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 öğrenci, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 sanığın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 6 ay ila 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.