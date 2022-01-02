Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, yangın cuma yerel saatle 11.00 sularında başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.
Yangında biri itfaiye görevlisi 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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