Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

08.05.2022 12:02

Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Sakarya'ya gitmekte olan Yakup Şimşek yönetimindeki 28 EE 365 plakalı otomobil Karaçay Mevkiine geldiği sırada yakında bulunan mola bitiminde dinlenme tesisinden çıkan 60 TK 666 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücüsü Yakup Şimşek ve araçta yolcu olarak bulunan Leyla Şimşek (37), Ceren Tuana Şimşek (13), Cemre Şimşek (8), Emin Yıldız (45), Dilek Yıldız yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk acil müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yakup Şimşek, Leyla Şimşek, Ceren Tuana Şimşek Osmancık Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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