Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile dün gece iş yerinde oturdukları sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Okur hayatını kaybetmiş, Geremeli ise ağır yaralanmıştı. Bayram tatili için Datça'ya geldikleri ve otelde kaldıkları belirlenen şüpheliler H.T. S.A. ve T.H.T. ilçe çıkışında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Erhan Okur, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Datça'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.