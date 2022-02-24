Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması

24.02.2022 12:24
Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması

Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaparak, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaparak, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaptı.

Paylaşımında Kıran, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının arayabileceği numaraları da paylaştı.

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Yavuz Selim Kıran, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması - Son Dakika
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