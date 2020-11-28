Son dakika haberi! Endonezya'da DEAŞ bağlantılı terör örgütü 4 köylüyü öldürdü - Son Dakika

DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünün, Surabaya , Sidoarjo ve Riau şehirlerinde 13 ve 14 Mayıs 2018'de düzenlediği bıçaklı ve bombalı saldırılarda, 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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