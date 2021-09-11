Son dakika haberi... Erzincan'da orman yangını, mangal kömürü üreticilerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çıkan orman yangını, mangal kömürü üreticileri ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamlıca köyünde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye yakın olan mangal kömürü üreticileri, yangını fark ederek ilk müdahaleyi yaptı.

İşçiler, yangının büyümemesi için kendilerine ait iş makineleriyle şeritler oluşturarak jandarma ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi ile Tercan ve Üzümlü ilçelerine ait 12 personel ve 4 yangın söndürme aracıyla yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonunda söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.