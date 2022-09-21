Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika
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Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı

21.09.2022 14:59

Çorum'da İlknur Aydoğan isimli kadın, eski eşi Battal Alkan'la görüşmek üzerine gittiği evde tartışma yaşadı. Alkan'ı silahla öldüren Aydoğan, daha sonra ilk eşini arayarak Alkan'ı öldürdüğünü söyleyip aynı silahla intihar etti.

Çorum'da İlknur Aydoğan görüşmek için eski eşi Battal Alkan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur Aydoğan, tabanca ile Battal Alkan'ı vurarak öldürdü. Aydoğan ardından telefonla ilk eşi F.B.'yi arayıp, Battal Alkan'ı öldürdüğünü söyledikten sonra bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

İKİSİDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, Battal Alkan ile İlknur Aydoğan'ın başlarından vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlknur Aydoğan ile Battal Alkan'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Aydoğan, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika
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