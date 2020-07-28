Son dakika haberi... flaş!

Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz.
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29.07.2020 00:25:17. #1.13#
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