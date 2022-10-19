Son dakika haber... Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

19.10.2022 22:07

Son dakika haberler: Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Aydın'nın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre freni boşalan ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

AYDIN - Aydın'nın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre freni boşalan ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon içerisinde sıkışarak yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kuşadası- Davutlar yolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait olduğu öğrenilen 64 AR 946 plakalı M.C. idaresindeki kamyon seyir halindeyken iddialara göre frenin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen S.K. yönetimindeki 09 BBH 36 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.C. ile yolcu konumunda bulunan O.I. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyon sürücüsü M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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