Üye Girişi
Son dakika haberi | İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

06.02.2022 20:38
Son dakika haberi | İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

"Aracın içi yolcu doluydu"

Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.

YORUMLAR
500

Küçükçekmece, İstanbul, İETT, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
20:22 Ordu'da yürek parçalayan ölüm! Yangında hayatlarını kaybeden minik kardeşler aynı tabuta konuldu
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 20:44:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement