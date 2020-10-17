Son dakika haberi: İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için "azil" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için "azil" çağrısı

17.10.2020 18:23
Son dakika haberi: İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için

Son dakika haber... İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ülkedeki sorunların sorumlusu olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında azil soruşturması başlatılması için milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ülkedeki sorunların sorumlusu olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında azil soruşturması başlatılması için milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

Zünnur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'nin azledilmesine yönelik çalışmaların halen gündemde olduğunu belirtti.

Şu ana kadar 290 kişilik Meclis'ten 44 milletvekilinin dosyaya imza attığını ancak 11 vekilin imzasını geri çektiğini aktaran Zünnur, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın azledilerek ülkedeki düzensizliğin giderilmesi için diğer vekillerin de dosyaya imza atmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'yi azletme girişimleri, temmuzda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onay vermemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. İki dönem seçilen Ruhani'nin görev süresi gelecek yıl haziran ayında düzenlenecek seçimlerle sona erecek.

İran Anayasası'nın 89'uncu maddesine göre, Cumhurbaşkanı hakkında gensoru önergesi verilebilmesi için Meclis'teki milletvekillerinden en az üçte birinin desteği gerekiyor.

Meclis'teki çoğunluğu elinde tutan muhafazakarlar Ruhani hükümetini yönetimde yetersiz kalmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Politika, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı - Son Dakika

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