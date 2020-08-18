Son dakika haberi: Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Isparta'da jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ile 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde ikamet eden 2 şahsın ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda M.Y.(47) ve M.Y.(53) şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 222 adet sikke, 52 adet metal obje, 12 yüzük, 2 bilezik olmak üzere toplam 288 parça tarihi eser, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 372 av fişeği, 131 tabanca fişeği ile 4 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA