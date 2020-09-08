Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Conte, Lübnan'da
Son dakika gündem haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin karşılanması Görüşmeden görüntüler İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin karşılanması
Görüşmeden görüntüler İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
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