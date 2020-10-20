Son dakika haberi! Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
20.10.2020 18:06
Son dakika haberleri: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Eskitaş Köyüne bağlı Damüstü Mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazı yapan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda olay yerinde bulunan 4 adet kazma, 4 adet el dedektörü ve 3 adet sırt çantasına el koydu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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