Kardeşini arayıp, hastaneye götürmesini istedi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanıp kendini iyi hissetmediğini kardeşini arayarak kendisini hastaneye götürmesini isteyen 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürü Yusuf Çevik (48), kardeşinin eve gelmesiyle, evinde ölü bulundu.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürlüğünü yapan Yusuf Çevik, dün saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Kardeşini arayan Yusuf Çevik, iyi hissetmediğini belirtip, kendisini hastaneye götürmesini istedi.

ÇİLİNGİR İLE KAPIYI AÇTIRDI

Bir süre sonra eve gelen kardeşi, zili çaldı, Yusuf Çevik kapıyı açmayınca da telefonla aradı. Evin içerisinden gelen zil sesini duyan kardeşi, çağırdığı çilingire kapıyı açtırdığında Yusuf Çevik'i salonda hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çevik'in öldüğü belirlendi. Yusuf Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.