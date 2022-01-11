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Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

11.01.2022 19:37

Bir son dakika haberine göre Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü veren şüphelilerin, gasp için girdikleri mekanda bıçakladıkları yabancı uyruklu şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü veren şüphelilerin, gasp için girdikleri mekanda bıçakladıkları yabancı uyruklu şahıs hastanede hayatını kaybetti. Gaspçıların giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 00.45 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefondan polis telsizi sesi açarak kendilerine polis süsü veren şüpheliler, yabancı uyruklu şahısların birlikte yaşadığı adrese gelerek zorla girmeye çalıştı. Gasp girişimi sırasında evde yaşayan şahıslar, gaspçılara karşılık verince arbede yaşandı.

BIÇAKLANAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında yabancı uyruklu A.N. isimli şahıs, yabancı uyruklu N.E.N. isimli şahsı bıçakladı. Yaralı N.E.N. kanlar içinde yere yığılırken, gaspçılar ise evden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından N.E.N. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.E.N. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA SONRA POLİSE YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, adresteki ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde N.E.N.'yi bıçaklayan şahsın yabancı uyruklu A.N. olduğu ve olayı emniyette 9 suç kaydı bulunan A.F. isimli şahsın azmettirdiğini tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, şahsı bıçaklayan A.N. (26) ile birlikte azmettirdiği öğrenilen A.F. (28) ve olaya karışan F.A., R.M., N.M., M.K., ve M.E. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların yakalandığı adreste arama yapan ekipler, iki adet bıçak ele geçirdi. Öte yandan şahısların mekana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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Bayrampaşa, Arbede, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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