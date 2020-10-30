Son dakika haberi! Libya Başbakanı Sarrac, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak
30.10.2020 21:22
Gelen son dakika haberine göre Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.
Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi. Sarrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Sarrac'ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı.
Son Dakika Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü Depremin ardından İzmir'de 4 hastanenin tahliye edildiği iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 522'ye yükseldi Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak