Son dakika haberi | Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı

22.11.2020 11:31
Son dakika haberi | Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Korgan ilçesinde, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin cinayet, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu çözüldü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin cinayet, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu çözüldü.

Makbule Sarı'nın ilçeye bağlı Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım'da öldürülmesiyle ilgili Korgan ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayet zanlılarının kimliği kısa sürede belirlendi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeninin, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde bulunmasının ardından olay yerinde inceleme yapan savcının dikkatini ilk olarak çevredeki güvenlik kameraları çekti.

Savcı, mahalledeki kamuya ait ve özel tüm kameraların incelenmesi, ayrıca ilçe giriş ve çıkışındaki plaka tanıma sistemiyle bölgeye giriş çıkış yapan araçların tespit edilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, bölgede yaklaşık 150 kamerayı incelemeye aldı.

Kamera kaydını saatlerce izleyen ekipler, 74 yaşındaki Sarı'nın evinin yakınlarındaki bahçede daha önceden işçi olarak çalışmış şüpheliler Hayrettin Görgülü (27) ile Serkan Uluz'u (23) tespit etti.

Çaldıkları televizyonu çöp konteynerine atarken kameraya yakalandılar

Soruşturmayı genişleten ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak şahısların görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini de temin etti.

Saatlerce süren görüntüler, titizlikle dakika dakika incelenerek mercek altına alınan şüphelilerin, Makbule Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları da elde edildi.

Görüntülerin detaylarında, şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, yağmaladıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atarken görüntülerine ulaşıldı.

Toplanan delillerin ardından dayı yeğen olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Fatsa Adliyesine sevk edilen ve suçlarını itiraf eden Görgülü ve Uluz, çıkarıldıkları hakimlikçe "canavarca hisle ve planlayarak adam öldürmek, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmanın yürütülmesinde hızlı ve etkin karar alması, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığın ise soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi noktasında her türlü desteği sağlamasının ardından Makbule Sarı cinayetinin kısa sürede aydınlatıldığı belirtildi.

Cinayet, Korgan, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei