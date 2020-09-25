Son dakika haberi! Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 18 Ağustos'ta darbe yapılan Mali'ye uygulanan yaptırımların sivil bir başbakanın belirlenmesinin ardından kaldırılacağını duyurdu.

Son dakika haberi! Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 18 Ağustos'ta darbe yapılan Mali'ye uygulanan yaptırımların sivil bir başbakanın belirlenmesinin ardından kaldırılacağını duyurdu.

ECOWAS adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ve beraberindeki heyet, başkent Bamako'da basın toplantısı düzenledi.

Jonathan, bugün yemin eden sivil geçiş sürecinin yeni Cumhurbaşkanı Bah N'Daw ve yardımcısı cunta lideri Assimi Goita'yı tebrik etti.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) kabul ettiği şarta göndermede bulunan Jonathan, cumhurbaşkanı yardımcısının, cumhurbaşkanının makamına vekalet edemeyeceğini belirtti.

Jonathan, devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde yer alan ancak darbe gecesi alıkonulan isimlerin de bir an evvel serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı Jean Claude Brou da N'Daw'ın cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, yaptırımların ancak sivil bir başbakanın atanmasından sonra kaldırılacağını söyledi.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkış halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Ağustos, Afrika, Darbe, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak - Son Dakika

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