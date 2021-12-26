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Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi

26.12.2021 15:13

Son dakika haberi: Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğunun cenaze namazı Cenazelerin defnedilmesi Mezarlıktan görüntüler Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının fotoğrafı Derbendihan kaymakamı Süleyman Muhammad ile röportaj SÜLEYMANİYE -...

Görüntü Dökümü:

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması

Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğunun cenaze namazı

Cenazelerin defnedilmesi

Mezarlıktan görüntüler

Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının fotoğrafı

Derbendihan kaymakamı Süleyman Muhammad ile röportaj SÜLEYMANİYE - Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı. Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi
Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi
Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi

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Manş Denizi, Röportaj, Cenaze, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi - Son Dakika
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