Son dakika haberi: Moritanya Cumhurbaşkanı Ould Ghazouani, Cezayir'de - Son Dakika

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani'nin gelişi
Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması
İkilinin bir araya gelmesi CEZAYİR - Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılama töreninin ardından ikili bir araya geldi.
Kaynak: AA
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