Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kent merkezi ile Çobanlar, Dinar, Sultandağı ve İscehisar'daki 44 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye ceza kesildi - Son Dakika