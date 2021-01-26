Son dakika haberi! Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü

26.01.2021 10:37
Son dakika haberi! Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü, System.String[]

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 7072. Sokak'ta Mustafa Yazıcı'nın yaşadığı barakada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, barakada Yazıcı'nın cansız bedenini buldu.

Ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yazıcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Mustafa Yazıcı, Sakarya, Yangın, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik, yeni kamuflajlarını giymeye başladı
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü         
11:27
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı         
10:37
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei