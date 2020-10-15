Öte yandan, saldırı anında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Celal Günbeyi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep 'e sevk edildi.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Günbeyi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Celal Günbeyi'nin (62) kullandığı 27 ABZ 088 plakalı otomobile, Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada, 63 DA 531 plakalı hafif ticari araçtan inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa 'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az