Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

15.10.2020 19:03
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Celal Günbeyi'nin (62) kullandığı 27 ABZ 088 plakalı otomobile, Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada, 63 DA 531 plakalı hafif ticari araçtan inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Günbeyi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Celal Günbeyi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa, Karşıyaka, Haliliye, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı         
18:28
Markette kız çocuğunu taciz eden 54 yaşındaki zanlı tutuklandı Markette kız çocuğunu taciz eden 54 yaşındaki zanlı tutuklandı         
17:25
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor         
14:41
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 19:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei