ANKARA'da, kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (43) boğarak ve bıçaklayarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal (45), tahrik indirimi uygulanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Mamak ilçesinde 2 Eylül 2020'de meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Köksal, Sibel Köksal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celsede esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak, sanığın haksız tahrik maddesi olan TCK 29'un uygulanarak, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasına yapan İbrahim Köksal, iddia edildiği gibi eşini öldürmeyi planlamadığını belirterek, "Çok üzgünüm, pişmanım. Ben eşimi çok seviyordum. 20 yıllık eşimdi, ıstırap içindeyim. Hayali hep karşıma geliyor. Avukatların iddia ettiği gibi ona hiç şiddet uygulamadım. Başka bir diyeceğim yok" dedi.'KADIN CİNAYETLERİNDE AYNI SAVUNMA YAPILIYOR'Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer ise tüm delillerin sanığın cinayeti tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlediğini gösterdiğini belirterek, "Tüm kadın cinayetlerinde benzer savunmalar yapılıyor. Bu savunmaların nedeni tahrik ve takdir indirimi almak içindir. 'Aldattı' denilerek, kadın cinayetleri haklı gösterilmeye çalışılıyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak, hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.Sanık avukatı Volkan Burak Çalış ise TCK 29'uncu maddede yer alan haksız fiilin süre gözetilmeksizin suçla illiyet bağına bakıldığını, bu olayda delillerin illiyet bağını gösterdiğini belirterek, verilecek cezada tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.TAHRİK İNDİRİMİ İLE 22 YIL HAPİSMahkeme heyeti, sanık İbrahim Köksal'a, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, haksız tahrik indirimi uygulanarak 22 yıla indirildi. 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan da 2 yıl ceza alan sanık toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.BABA: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZKarar sonrası DHA 'ya konuşan Sibel Köksal'ın babası Hikmet Çetin , "Cinayetten 22 yıl ceza verdi. Ben bu cezaya razı değilim, biz ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Benim çocuğum 12 saat çalışıyor, gece 12'de eve gidiyor ve 300 tane mesajı 2- 3 saatte nasıl atıyor. Biz bu karara itiraz edeceğiz. Bir de benim çocuğuma kötü bir kadınmış gibi iftira atıyorlar. Bu cezayı kabul etmiyoruz" dedi. Anne Gülizar Çetin ise, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu cezayı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.'UMARIM İSTİNAF'TAN DÖNER'

Avukat Hürriyet Sümer de kararın mahkeme başkanını muhalefeti ile oy çokluğu ile alındığın belirterek, "Mahkemenin kararı bizi mutlu etmedi; ancak başkanın muhalefet gerekçesinden son derece mutluyuz. Kararda, cinayetin tasarlanarak işlendiği ve eşe karşı olduğu hususları doğru olarak tespit edildi. Ancak bizim üzüldüğümüz; 29'uncu maddenin uygulanmasıdır. Bir boşanma nedeni olan sadakat yükümlülüğüne aykırılık iddiası mal rejiminin tasfiyesinde bile zina olmadığı sürece indirim sebebi sayılmıyor. Bu kadar basit görülen bir hususun böyle tasarlanarak işlenen cinayette tahrik nedeni sayılması kabul edilemez. Başkan bu konuda muhalif, umarım bu karar istinaftan döner, en ağır şekilde cezalandırılır" dedi.