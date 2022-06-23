Kaza, akşam saatlerinde Geyve Umurbey Mahallesi Pinerlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet Koçal, 54 LH 570 plakalı traktörü ile üzüm bağlarının arasında kalan yerleri sürdüğü sırada, eğimli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Koçal, takla atan traktörün altında kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koçal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Koçal'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Takla atan traktörünün altında kalıp, öldü - Son Dakika

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