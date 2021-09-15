Son dakika haberi... Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda seyrine doyumsuz gün batımı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

"Anadolu'nun Orhun Abideleri" diye de adlandırılan 8 binden fazla tarihi mezarın bulunduğu 210 dönüm alan üzerine kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda gün batımında ortaya çıkan kızıl renkler ziyaretçileri mest ediyor. Akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık abidevi mezar taşlarıyla birlikte hayranlık bıraktıran görüntüler oluşturuyor. Güneşin batmasıyla birlikte mezar taşlarının üzerine konan kuşlar ve kargaların oluşturduğu manzara güzel görüntüler oluştururken mezarlığı akşam saatlerinde gezen ziyaretçiler de ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarıyor.

(Özkan Olcay/İHA)