Son dakika haberi: Yardım bahanesiyle kadının çantasından paraları çaldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yardım bahanesiyle kadının çantasından paraları çaldı

Son dakika haberleri... Kartal'da bir şahıs, otele yerleşen kadına yardımcı olma bahanesiyle kadının çantasındaki bin 900 TL ile bin 500 doları parayı çaldı.

Kartal'da bir şahıs, otele yerleşen kadına yardımcı olma bahanesiyle kadının çantasındaki bin 900 TL ile bin 500 doları parayı çaldı. Polis tarafından yakalanan şahıs serbest bırakılırken soyguncu şahıs ile kadının otele giriş yaptıkları anlar kameraya yansıdı.

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Kartal'da 28 Haziran tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre, N.Ş. isimli bir kadın otele yerleştiği sırada kendisine Volkan S. isimli şahıs yardım etti. N.Ş. giriş işlemleri sonrasında çantasını odaya bırakması için Volkan S.'ye verdi, ardından kendisi de odaya gitti. N.Ş., Volkan S.'nin odadan ayrıldıktan sonra bin 900 TL ile bin 500 dolar parasının çantasında olmadığını fark etti. Olayla ilgili çalışma yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Volkan S.'yi 29 Haziran'da Kartal'da yakaladı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


Paraları çalan şahıs ile mağdur kadının otele giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yardım bahanesiyle kadının çantasından paraları çaldı - Son Dakika
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