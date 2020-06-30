Son dakika haberleri: AA Sakarya Bölge Müdürlüğünden BİK Müdürü Çorbacı'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.

Yalçıntaş, BİK Şube Müdürü Çorbacı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Çorbacı da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Yücel Velioğlu ve muhabirlerin de yer aldığı ziyaret sonunda Yalçıntaş, Çorbacı'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.