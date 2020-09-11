Son dakika haberleri: Abana Kaymakamı Seyhan'dan "koronavirüs" uyarısı - Son Dakika

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçede koronavirüs tedbirlerini denetleyerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Kaymakam Seyhan ve Belediye Başkanı Yunus Akgül ile ilgili ekip, ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Esnafları ziyaret eden Seyhan, son günlerde artış gösteren vaka sayılarının tedbirle kontrol altına alınmasının mümkün olduğuna dikkati çekti.

İlçe genelinde tedbirlere büyük oranda uyulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Seyhan, bu konudaki gayretlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Seyhan, tedbirlerin eksiksiz uygulanması noktasında esnaf ve vatandaşlara büyük görev düştüğünü aktararak, şunları kaydetti.

"Maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen bu mücadelenin olmazsa olmaz üçlü kuralı. Bu noktada vatandaşlarımızdan hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için büyük bir duyarlılık bekliyoruz. Bu noktada bizim denetimlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. İnşallah, kurallara titizlikle riayet edildiğinde salgının sona erdiği günlere kavuşacağız."