Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi

Son dakika habere göre NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1113 artarak 206 bin 616'ya çıktı.

Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi, System.String[]

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1113 artarak 206 bin 616'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1113 artarak 206 bin 616'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 400 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 100 milyon 588 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 751 bin 510 vakayla Hindistan ve 4 milyon 627 bin 780 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 796 bin 830 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 755 bin 943 vakayla Teksas ve 690 bin 499 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 188 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi - Son Dakika

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