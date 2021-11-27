Son dakika... "Dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

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Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir 01 AFZ 777 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim B. Güzelevler Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Sürücü, yaklaşık 15 kilometre sonra, aracıyla merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde mobilya mağazasına girdi. Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücü İbrahim B. ve yanındaki kişi ekiplerce yakalandı.

Adana 'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

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